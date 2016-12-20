В Украине со следующего года бригады «скорой помощи» не будут включать врачей — их место займут парамедики

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сообщил, что уже в 2017 году бригады скорой помощи не будут включать в себя врачей и фельдшеров. Про это сообщает сайт «МедПросвіта«.

Теперь их места в бригадах экстренной помощи будут отданы обученным парамедикам, чья задача — это довезти пациента до медицинского учреждения во время дороги поддерживать в нем жизнь.

Врачей и фельдшеров, по словам заместителя министра, увольнять не собираются, а переведут в больницы интенсивной терапии.

Александр Линчевский также заявил, что по рекомендациям ВОЗ, в Украине планируется внедрение «англо-американской» скорой помощи, в которой не принимают участие врачи.

Помимо всего прочего, планируется обучение азам первой медицинской помощи сотрудников полиции и пожарной службы.