Депутатский бунт: на сессии горосовета депутаты саботируют принятие программы ЖКХ

Сегодня в Запорожском городском совете проходит 12 сессия.

На данный момент депутаты проголосовали за рассмотрение вопроса о программе развития и содержание жилищно-коммунального хозяйства Запорожья на 2017-2019 года.

Однако из-за постоянных правок власть так и не может принять решение по данному вопросу. Некоторые депутаты уверены, что средства, которые хотят направить на оплату долгов коммунальных предприятий, лучше перенаправить на поддержание ОСМД.

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Также они говорят, что сумма средств, что указана в программе развития и содержания ЖКХ, не обоснована, на комиссиях никто не объяснял, почему именно такая сумма.

Таким образом, депутаты уже долгое время то повышают, то понижают сумму, которую предлагают направить на ОСМД, тем самым саботируя и задерживая рабочий процесс.