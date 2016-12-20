Для запорожских студентов пройдет семинар о трудоустройстве

Завтра, 21 декабря в 13:45, в Запорожье состоится семинар, тема которого трудоустройство студенческой молодёжи города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

В программе мероприятия несколько информационных блоков, где студенты смогут ознакомится с состоянием рынка труда в Запорожье, правилами подготовки резюме для работодателей, организации собственного бизнеса.

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Участниками семинара будут студенты шести высших учебных заведений города, представители областного и городского центров занятости и общественных организаций.

Все будет проходить на базе Запорожского национального технического университета в аудитория 253.