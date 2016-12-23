Запорожские патрульные поймали автомобиль со спецсигналами (ВИДЕО)

Вчера ночью сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали грузовой автомобиль, который использовал специальный звуковой сигнал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На водителя был составлен протокол за нарушение правил установки и использования специальных световых и звуковых приборов. Водитель по требованию правоохранителей самостоятельно демонтировал устройство.

В патрульной полиции сообщили, что если в суде будет доказана вина подозреваемого ему может грозить штраф в 8 500 тысяч гривен.