Запорожские спортсмены завоевали призовые места на Всеукраинском турнире по тхэквондо ВТФ «Дети Украины» (ФОТО)

17 декабря в харьковском Дворце спорта «Локомотив» стартовал Всеукраинский предновогодний турнир по тхэквондо ВТФ «Дети Украины», посвященный 25-летию Федерации тхэквондо Украины.

Участие в турнире принимает около 700 спортсменов из 18 областей и столицы Украины. В течение двух соревновательных дней будут разыграны медали в пяти возрастных категориях: дети (2009-2010 г.р.), младшие юноши (2007-2008 г.р.), юноши (2005-2006 г.р.), кадеты (2002-2004 г.р.) и юниоры (1999-2001 г.р.).

Успешно выступили на всеукраинских соревнованиях воспитанники спортивного клуба «Мотор-Сич», тренера Андрея Яковлева. Из Харькова удалось привезти семь медалей.

Победителем в соревнованиях юношей весовой категории до 30 кг стал Ярослав Иржавский. «Серебряные» медали завоевали Мартирос Тарханян (младшие юноши до 24 кг), Диана Круш (девочки до 36 кг), Егор Цап (кадеты до 37 кг). Обладателями «бронзовых» наград стали Александр Оганов (кадеты до 37 кг), Владислав Площадный (кадеты до 53 кг), Вячеслав Гусев (юниоры до 68 кг).

18 декабря 2016 года в Харькове завершился XVIII открытый Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТФ «Дети Украины», который порадовал своими яркими боями и праздничной предновогодней атмосферой.

Второй заключительный день турнира порадовал многими яркими поединками, а также выступлением самых юных участников – детей в возрастной категории 2009-2010 годов рождения.

Среди юношей: Ярослав Иржавский (Запорожская область) – весовая категория до 30кг; Алексей Терентьев (Запорожская область) – весовая категория до 44кг; Алиса Корниенко (Запорожская область) – весовая категория до 36кг.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Тхэквондо ВТФ Украины.