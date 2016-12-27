Запорожский автозавод начал выпуск фургонов ZAZ Vida Cargo

Запорожский автозавод начал серийный выпуск нового автомобиля – бизнес-фургона ZAZ Vida Cargo. Об этом сообщает Автоцентр.

Данный автомобиль был представлен три года назад на автошоу SIA-2013. Грузоподъемность автомобиля составит 750 килограмм, а объем грузового отсека – 2,9 куб. метра. Цена автомобиля — 277 тысяч гривен.

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В перспективе к ZAZ Vida Cargo можно будет купить специальный прицеп.