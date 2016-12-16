Из взломанной почты хакеры узнали, через кого в Запорожье прививают любовь к России

Informnaраlm выложил анализ почты осужденного в 2015 году по статье за посягательство на территориальную целостность Украины одессита Артема Бузилы. В переписке фигурирует некий Павел Волков, который должен поспособствовать «разрушению русофобского конструкта под названием «украинская нация», снижению «антидонбасских и антироссийских настроений» в Запорожской области.

В переписке датируемой 5 мая 2016 года Бузиле пришло письмо от Павла Волкова, в котором он выложил описание и бюджет проекта zp.today, перед которым стоит задача:

«формирование дискурса, направленного на смягчение антидонбасских и антироссийских настроений в обществе;

выстраивание региональной социокультурной идентичности жителей Запорожского региона с целью разрушения русофобского конструкта под названием «украинская нация» и последующей пересборки дружественного России государства на основе нового общественного договора;

создание точки сборки для граждан антифашистских взглядов;

формирование пула украинских авторов, способных объективно анализировать текущие процессы и влиять на общественное мнение, не выходя за рамки существующего законодательства».

К тому же, в указанной переписке всплывает резюме гражданина Павла Волкова, из которого следует, что он среди прочего писал для таких ресурсов как: «Новороссинформ», «Заря Новороссии», «Антифашист», «News-Front».

Также в переписке Бузилы всплыла информация и об организации заказных акций в Запорожье. На этот раз он общался с неким Русланом Руденко, который 4000 тысячи долларов организует в городе «аккуратную» акцию протеста за децентрализацию.

«Акция за активное продвижение реформы децентрализации. Запорожье

150-200 человек

Рабочие, медработники, работники местного самоуправления (можно бывшие) – на крайний случай, «фейковые», или имеющие косвенное отношение. Нужно хотя бы пару местных.

Плакаты – напечатанные, но качество можно среднее.

Ответ:

в Запорожье контакты есть, но надо предварительно ехать туда и прорабатывать их, по этому время на подготовку полторы недели надо. По цене дороже, т.к. нужно учесть интерес знакомых которые на месте будут помогать. И опять же, тема децентрализации может по разному «раскрываться» безобидно и не очень. Здесь нужна аккуратная конкретика чтоб было без «приёмов»

~ 4000 $ — 4500 $».