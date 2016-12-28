На автодороге Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП

28.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Запорожской области, вечером 27 декабря на автомобильной дороге Запорожье – Мариуполь в районе поселка Таврийского произошло ДТП со смертельным исходом.

Неизвестный мужчина  в возрасте 40-50 лет внезапно выскочил на дорогу и угодил под колеса автомобиля Daewoo Lanos. Его доставили в Ореховску Центральную районную больницу, однако медики не смогли спасти жизнь мужчины.

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По факту произошедшего было начато уголовное производство по статье 286, часть 2 Уголовного кодекса Украины.

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