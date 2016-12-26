На Запорожском курорте пограничники выявили масштабную незаконную добычу песка (ФОТО, ВИДЕО)

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда сообщает, что во время мониторинга участка в районе Молочного лимана, возле пгт Кирилловка, было обнаружено три грузовика и один экскаватор, которые незаконно добывали песок.

По пути к месту незаконной добычи пограничники остановили два грузовика «Фотон», прицепы которых были доверху забиты песком. Когда же Бердянский отряд прибыл на место, то обнаружил еще один грузовик, который готовился экскаватором загружался песком.

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На территорию Молочного лимана были вызваны сотрудники СБУ и Национальной полиции.

Автомобили вместе с песком, а также экскаватор пограничники передали правоохранителям, а также направили сообщение об обнаружении признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 240 УК Украины «Нарушение правил охраны или использования недр».

