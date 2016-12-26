На Космосе пожарные помогли мужчине выбраться из колодца

Вчера, 25 декабря на Космосе пожарные спасли мужчину, который упал в колодец. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Так, в 17:17 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по улице Европейской мужчина упал в колодец теплосети и не может самостоятельно от туда выбраться. Прибывшие на место происшествия спасатели, помогли мужчине, сразу после чего карета «скорой помощи» госпитализировала его в больницу.