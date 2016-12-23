Незамеченная дата, или еще раз о лучших друзьях Путина

Не слышно духовых оркестров, нет даже аплодисментов. А ведь половину срока уже отмучились, и ровно через 2,5 года в Украине может появиться новая власть. Впрочем, нам понятна суровая сдержанность народа! А чему радоваться­то? Во­первых, власть сделает всё, чтобы и через 2,5 года новые лица на нашем «самом верху» ничем не огорчали Путина. А во­вторых, если хоть что­то будет угрожать «во­первых», то никаких выборов вообще не случится

Хроники безвременья

Ну, тяжело вздохнёт читатель: да быть этого не может! Ведь при полной монополии на правду, при стратегических запасах предвыборной гречки, при огромном и хорошо мотивированном репрессивном аппарате, при благожелательности Путина и к нашим вождям, и к типа оппозиции «не боись» за результат! И нет причин не проводить выборы.

М­да… Вы ещё забыли, что Украина, начиная с прошлого года, обменена Западом с Путиным на Сирию! Но, тем не менее, угроза упразднения выборов (ибо война!) не просто есть, но она и возрастает. Ведь и дня не проходит, чтобы украинцы не узнали о своей власти чего­то нового. И это почти при полной информационной блокаде. К примеру, в пятницу и субботу титушки в масках и «новая» полиция рука об руку, как при Януковиче, громили в Киеве рынки и МАФы предпринимателей. До основания снесён вполне цивилизованный рынок на Оболони — не чета запорожским «гадюшникам», называемым рынками. И только «Главред» о событиях дал хоть какую­то информацию. УП же и прочие ведущие СМИ — ни слова…

Зато уже вторую неделю все во главе с «Интером» мурыжат весть о «национализации» «Приватбанка». А это 18 млн вкладчиков… В нормальной стране подобную ситуацию признали бы актом агрессии, а у нас, судя по всему, у истоков кампании «завала» стоят высшие должностные лица страны…

Тут только Бога да Коломойского нужно молить, что, начиная с года этак 2011­го, «Приват» пережил с десяток атак. Но последнюю не пережил и сдался — слишком мощная! Заметим, что когда российские «братья» надумали ­ при помощи просто братьев Клюевых ­ отнять у папы и сына Матвиенко «Проминвестбанк», то им хватило месяца. Это чтобы посеять панику среди вкладчиков и выстроить очереди у банка с последующей вынужденной его продажей. Т.е. все знают, где сидят главные украинские «шатуны»?

Итоги со слезами на глазах

Впрочем, мы отвлеклись. «Позади 2,5 года борьбы, реформ» и чего­то там ещё. А давайте подобьем краткие итоги содеянного. Итак, общая ситуация. Минимум два года власти удерживают население от Майдана­3 тремя способами: а) угрозой прихода в Киев Путина; б) нейтрализацией самых активных в АТО, содержанием в СИЗО или путём дискредитации; в) созданием атмосферы сумасшедшего дома (телевизор, всплеск преступности, режим выживания). Это вынуждает народ думать лишь о том, как остаться живым до завтра, а не о глупостях, что общий кэш (т. е. наличка) на руках действующих 423 народных депутатов ­ 12 млрд гривен…

А теперь немного о властной команде. Ключевыми лицами последней являются Ложкин (уже уволен Путиным), Климкин, Гонтарева и Муженко. Да, ещё и три Генпрокурора: Ярема, Шокин и Луценко. Двоих из них прогонял лично вице­президент США Байден, что же касается действующего, то американцам пока не до него…

Но вернёмся к Ложкину. Экс­глава Администрации Президента завалил всё, что смог, и особенно кадровую работу. Все назначения Президента, по мнению экспертов, оказались либо плохими, либо очень плохими. Единственный «позитив» в работе Ложкина — окончательное сворачивание свободы слова в Украине (замена его мнением «Министерства правды») и создание разветвлённой сети стеце­кремлеботов в Интернете.

Климкин. Тотальный провал. Этот курский дипломат, похоже, на третьем году войны не догоняет, что любой выстрел со стороны Путина должен заканчиваться жалобой в ООН, а учитывая то, что Украина ныне ­ непостоянный член Совбеза ООН, то каждое утро после обстрела путинскими войсками и их наймитами наших ребят должен собираться Совет Безопасности и выслушивать оправдания постпреда России Чуркина. Пусть врёт каждый день!

Гонтарева. Провал. Кроме того, упомянутая дама раз за разом фигурирует в разного рода делишках, которые просто несовместимы с должностью главы НБУ. Но гривну в три раза завалила, а это для кого­то дорогого стоит…

Муженко. «Котлы» и ложь, голодные солдаты и ложь, никому не нужная передовая и ложь. А ещё показуха с новыми образцами техники для фронта. Впрочем, это уже парафия других товарищей — Порошенко и Турчинова…

О Кабмине и Верховной Раде, где, говорят, есть правительственная коалиция в составе президентского БПП и Народного фронта имени Турчинова­Авакова­Яценюка, мы уже много говорили. Т.е. о тарифах и отнятых пенсиях, о налогах и, опять же, о лжи. Уже не Яценюка, но Гройсмана никто не заставлял обещать 220 млн гривен из Госбюджета на запорожские мосты. Да, это меньше $10 млн — курам на смех при таких масштабах стройки, но дали аж 19 млн гривен. Т.е. меньше миллиона долларами…

И опять МВФ…

Да, мы почему это о долларах заговорили? Да потому, что в сентябре, если помните, нам что­то дал МВФ. Или, может, дал. Чтобы найти сумму вроде как даденного в СМИ, надо хорошо попотеть. Говорят, что это аж $1,3 млрд. Кроме того, получение единственного в текущем году транша МВФ было почему­то названо третьим траншем. Так вот, как мы и предполагали, указанные деньги или даны нам, или обещаны под заявление премьера Гройсмана от 16 декабря: «Проект бюджета Украины на 2017 год согласован с МВФ».

А ради чего согласован? Ради обещаний, под которые украинское правительство берет обязательства уничтожать свою экономику и морить голодом своё население? Или всё ради жалких $1,3 млрд? Так разворовывание лишь на уровне госмонополий ­ в разы больше! Впрочем, ловить воров некому…

Но вот есть обнародованные траты на оккупированные территории Донбасса. Ещё при Яценюке называли цифру, что газ, электроэнергия и вода, БЕСПЛАТНО передаваемые «республикам», убивающим наших солдат — $200 млн в месяц. Т.е. транш МВФ — это меньше семи месяцев содержания Украиной только коммунальной сферы оккупированных территорий. Но есть же ещё пенсии и другие выплаты?..

Вот вам «утечка» информации из Минска от 8.12.2016 г. «Долг «ЛНР» за воду составляет 277 млн грн., – Геращенко». Т.е. долг только т.н. «ЛНР» (без т.н. «ДНР») и только по воде ­ почти 300 млн. О газе и электричестве никто и не заикается ­ здесь всегда всё тихо. Тихо, без оглашенного договора гонят в Крым электроэнергию, воду и… газ. Вот заголовок «Лига­бизнес» от 12.12.2016 г. «Крым могут подключить к ГТС России в декабре». Т.е. третий год оккупации завершается, а Крым как получал газ из Украины, так и получает…

И тут нас обвинят в отсутствии гуманизма — людям же и в оккупации нужно жить! Но если отнять число беженцев (они у нас) и предателей (оставшихся у них), то можно вычислить количество населения и нормативный расход на одного человека. И поставлять расчётный ресурс. Ибо Украина не обязана обеспечивать Черноморский флот, как и заводы Донбасса, работающие на врага.

Впрочем, чего это мы прицепились к воде и газу, ведь тут вовсю с врагом торгуют оружием! «Согласно информации Стокгольмского международного института исследования мира, Украина в прошлом году продолжила экспорт товаров военного назначения в Российскую Федерацию. В 2015 году этот показатель составил $72 млн». Заметим, это только то, что не удалось спрятать. Ведь месяц не проходит, чтобы только «Мотор Сич» не фигурировал в каком­нибудь скандале с поставками то ФСБ России, а то и личному авиапарку Путина. И получается, что и дальше, если российские ракеты­самолеты взлетели, то они российские, а если упали ­ то украинские.

Но и это еще не вся правда! «Объем импорта картофеля в Украине в январе­ноябре 2016 составил 9,8 тыс. тонн на сумму $3,9 млн. Это в 5,6 раза больше, чем за весь прошлый год. Крупнейшими странами­поставщиками картофеля в текущем году стали Франция (34%), Нидерланды (24%) и Германия (21%). 91% отечественного картофеля в текущем году поставлялось в Беларусь, тогда как в 2015 доля Беларуси в экспорте также была самой большой ­ 49%. Еще по 17% приходилось на Грузию и ОАЭ». (Agronews.org 16.12.2016 г.)

Дополним сказанное другой информацией: «За 11 месяцев 2016 года жители Украины съели 207 тыс. тонн импортной мороженой рыбы — на 26% больше, нежели в 2015 году. Импорт более дорогого рыбного филе вырос вообще на 82%, а раков — в 1,5 раза. Также на стол украинцев стали возвращаться импортные сыры — рост импорта составил 32%. Впервые за последние три года начал расти и импорт овощей борщевого набора. Капусты ввезли в 8,5 раза больше, картофеля — в 5,9 раза, моркови — в 3,1 раза. Также выросло потребление импортных помидоров (в 2,4 раза) и огурцов (в 1,4 раза)». (Страна.юа, 18.12.2016 г.).

Тут сразу вопрос к публике: «А нас всех не стошнило от купленной на доллары картошки? И от раков с дорогим рыбным филе?». А знаете, что на самом деле происходит? Ближайшие подельники Путина по «Нормандской четверке», активно убивающей и Украину, и украинцев, т.е. Германия и Франция, а еще и Голландия, блокирующая наш «безвиз» в ЕС, обходят навязанные им Обамой санкции. Ибо есть у них ОСОБО ДРУЖЕСТВЕННАЯ ПУТИНУ Украина и не совсем дружественная Беларусь. Поэтому картошку и прочее завозят к нам и далее транзитом через Беларусь гонят на Россию. Путин с харчами может воевать и дальше, а в Украине появляются деньги ­ кэш выплачивать. И депутатам, и прокурорам, и судьям… «Погранцы» и таможня ­ на самообеспечении. Но они не в обиде — борьба с коррупцией и война подняли их так, что грех жаловаться…

А в это самое время…

А в это самое время Интернет захлебывается гневом и презрением. Стеце­кремлеботы — как частные лица, так и целые организации, вторую неделю кряду заняты уничтожением Надежды Савченко. Она — и представить трудно! ­ в Минске во время переговоров по Донбассу встречалась с «вождями» «ДНР­ЛНР»! А еще она ­ заодно с Меведчуком! А еще — и это вам любая бабка подтвердит — в ее заброшенном степном селе грабежи и воровство только из­за «закона Савченко». Поданного и принятого минимум 226 депутатами и подписанного Президентом в тот момент, когда сама Надежда сидела в путинских застенках…

Да и с Медведчуком как­то нехорошо получается. Вот сообщение «РИА­Новости» от 31.01.2015 г. (которое никто не опровергал): «Согласно распоряжению главы СБУ, он (Медведчук) является спецпредставителем по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы (в Минске) по урегулированию ситуации на востоке Украины». Т.е. «гуманитарий» он, назначенный таковым приказом главы СБУ. А еще Медведчук ­ единственный, кто летает в Москву из Киева напрямую (что подтвердил 18.11.2016 г. глава упомянутого ведомства Василий Грицак). Остальным приходится садиться в Гродно, и целых 20 минут местные «погранцы» и таможенники на бегу ставят им все нужные печати. Неудобно…

А что касается встречи Надежды Савченко с Захарченко и Плотницким, то Виталий Портников четко расписал ситуацию (а стеце­кремлеботы сдуру разогнали соответствующее видео в соцсетях), что переговоры лишь тогда переговоры, когда за «поездить на велике» ты даешь «жвачку». А если у тебя нет полномочий и возможностей давать, то эти встречи ничего не значат. Савченко просто доводит до абсурда идею Путина и Запада, что у вождиков «ДНР­ЛНР» есть «велосипед». Ибо отсутствие «жвачки» ей и по статусу положено («жвачка» у Порошенко), а у фейковых «глав» все вроде должно быть. Это если не замечать (как это делает сегодня продажная Европа), что они лишь путинские марионетки, торгующие лицом.

В дополнение же к предыдущей главке еще один заголовок: «Украина покупает до 9 млн тонн угля с оккупированных территорий в год, ­ Кистион». Владимир Кистион — это вице­премьер Украины. Но мы не о том! Привезите тонну угля и посчитайте, со сколькими людьми вы решали вопрос? А 9000000 тонн — это ж сколько общающихся с обеих сторон нужно? Но за все ответит, как всегда, Савченко?

Леонид Романовичев