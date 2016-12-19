По Запорожью проедутся сотни Дедов Морозов на велосипедах и с подарками
В Запорожье в воскресенье, 25 декабря состоится Новогодний велопробег-марафон.
Программа мероприятия:
- Торжественный проезд велосипедистов по главному проспекту города (до пл. Маяковского, с остановкой на бул. Шевченко);
- Чаепитие и фотосессия у главной ёлки;
- Розыгрыши подарков от организаторов;
- Праздничные прыжки с Арочного моста.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ:
- исправный, нарядный велосипед;
- праздничный, новогодний образ или костюм деда мороза/снегурочки;
- наличие конфет, мандаринок или др. подарков для детишек.
Более подробную информацию можно узнать здесь.