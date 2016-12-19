По Запорожью проедутся сотни Дедов Морозов на велосипедах и с подарками

19.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:


В Запорожье в воскресенье, 25 декабря состоится Новогодний велопробег-марафон.

Программа мероприятия:

  • Торжественный проезд велосипедистов по главному проспекту города (до пл. Маяковского, с остановкой на бул. Шевченко);
  • Чаепитие и фотосессия у главной ёлки;
  • Розыгрыши подарков от организаторов;
  • Праздничные прыжки с Арочного моста.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ:

  • исправный, нарядный велосипед;
  • праздничный, новогодний образ или костюм деда мороза/снегурочки;
  • наличие конфет, мандаринок или др. подарков для детишек.

Более подробную информацию можно узнать здесь. 

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