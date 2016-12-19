По Запорожью проедутся сотни Дедов Морозов на велосипедах и с подарками



В Запорожье в воскресенье, 25 декабря состоится Новогодний велопробег-марафон.

Программа мероприятия:

Торжественный проезд велосипедистов по главному проспекту города (до пл. Маяковского, с остановкой на бул. Шевченко);

Чаепитие и фотосессия у главной ёлки;

Розыгрыши подарков от организаторов;

Праздничные прыжки с Арочного моста.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ:

исправный, нарядный велосипед;

праздничный, новогодний образ или костюм деда мороза/снегурочки;

наличие конфет, мандаринок или др. подарков для детишек.

Более подробную информацию можно узнать здесь.