«Пригласи маму в театр»: запорожский активист организовал необычный флешмоб

В Запорожье активист предложил необычный флешмоб «Пригласи маму в театр».

Так на своей странице в Фейсбук Василий Бушаров опубликовал информацию об интересном флешмобе. Как написал Василий: «Давайте пригласим наших мамочек и проведем время вместе. Наши мамы этого достойны. Как раз познакомим родителей».

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Так, 8 января в воскресенье в 18:00 в театре им. Магара, можно пойти на премьеру спектакля «Подруга жизни». Все желающие поучаствовать встречаются в 17:45 возле буфете театра.

«Свою маму я пригласил, она согласна. Если вдруг не будет хватать билетов я купил с запасом. Обращайтесь.

И не забывайте звонить родителям», — пишет активист.

