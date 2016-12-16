Разлетевшийся диск электропилы «отправил» 27-летнего запорожца в реанимацию

15 декабря в пгт Акимовка 27-летний парень получил травму во время работы с электропилой. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, во время работы у электропилы разлетелся отрезной диск и нанес тяжкие повреждения 27-летнему мужчине.

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Пострадавшего госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой,рубленую рану теменной, височной и лобной доли, перелом черепу.