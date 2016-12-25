Стало известно, какая зарплата у городского головы Запорожья

Стала известна заработная плата городского головы Запорожья Владимира Буряка. Об этом сообщает информационный-новостной портал 112.ua.

Благодаря электронным декларациям можно получить информацию об уровне доходов чиновников, в частности заработной платы за предыдущий год. Журналисты 112.ua выяснили сколько сегодня официально зарабатывают мэры украинских городов, расположенных в разных уголках нашей страны.

Читайте также: Запорожец объездил весь мир на «железном коне»

В частности, городскому голове Запорожья Владимиру Буряку в октябре было начислено 28 301 грн. Должностной оклад в этой сумме составляет 3 753 грн, надбавка за ранг — 130 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 375 грн, надбавка за выполнение особо важной работы — 1 941 грн. Премия запорожского градоначальника в октябре составила 19 404 грн. Кроме того, он получил 2 629 грн за командировку и 66 грн индексации.

В ноябре мэр получил меньшую сумму от предыдущей, его зарплата в этом месяце составила 23 843 грн (должностной оклад — 3 582 грн, надбавка за ранг — 124 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 358 грн, надбавка за выполнение особо важной работы — 1853 грн, премия — 14 729 грн, за отпуска — 1 817 грн, расходы — 1 314 грн и 63 грн индексации).