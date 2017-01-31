В Запорожской области выросла стоимость проезда на межгородских маршрутах

31.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожской области продолжается повышения проезда в маршрутных такси. Как сообщали ранее журналисты информпортала «Верже» В Запорожской области повышается проезд в маршрутках и такси, а именно в городе Энергодар, сейчас проезд подорожал в Бердянске. Об этом сообщает 06153.

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Известно, что 28 января проезд с Бердянска до Запорожья поднялся с 114 гривен до 140 гривен. Также, стоимость междугородных рейсов выросла на 200 маршрутах. Как утверждают работники автовокзала Бердянска рост на этом не заканчивается, а наоборот будет постепенно продолжаться.

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