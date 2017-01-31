В Запорожской области 22 депутата «погорели» на коррупции

В Запорожской области в течении 2016 правоохранительными органами составлено 78 протоколов (в 2015 году — 74) о совершении административных коррупционных правонарушений.

Как сообщил прокурор Запорожской области Валерий Романов, из этого количества сотрудники Национальной полиции составили 41 протокол, органы прокуратуры — 27 протоколов, бойцы УСБУ региона — 10.

По результатам судебного рассмотрения к ответственности привлечены 43 человека. Среди них 22 депутата местных советов, 10 работников органов местного самоуправления, 5 госслужащих (в их числе, 4 работника райгосадминистраций) и два работника пенитенциарной службы.