В Запорожье гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч человек

В областном центре от осложнений гриппа скончались три запорожца — таков печальный итог недели.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11715 человек, что на 13,8% ниже показателя последней недели 2016 года.

Заболеваемость школьников снизилась в 2,1 раза по сравнению с показателями прошлой недели, но процент заболевших детей высок —

42,2% от общего количества составляют дети.

Заболеваемость школьников снизилась в 2,1 раза по сравнению с показателями прошлой недели.

«До особого распоряжения городского головы Запорожья приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех школьных и внешкольных заведениях города, ограничено проведение культурно-массовых мероприятий в городе, в лечебно-профилактических учреждениях введен в действие весь комплекс противоэпидемических мероприятий», — сообщил Хомутов.

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Кстати, с начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 1458 запорожцам, в 50-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 1408 — установлен по клиническим проявлениям. Заболеваемость выше эпидемического порога в 2,8 раза (показатель эпидпорога 499,3 на 100 тыс. населения).