В Запорожье Дед Мороз на велосипеде прыгнул с моста (ВИДЕО)

Вчера, 31 декабря по традиции с Арочного моста, экстремалы накануне Нового года, переоделись в сказочные новогодние костюмы прыгали с моста, который соединяет северную часть острова Хортица и Правый берег.

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В этом флешмобе прыжков приняли участие десять запорожцев. Некоторые из них, к примеру сам Дед мороз прыгал на трехколесном велосипеде, а некоторые даже с ёлкой в руках.

Видео снимала Радио Свобода.

