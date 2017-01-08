В Запорожье прививку от гриппа за свой счет получил 831 житель

В Запорожье с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 6225 человек.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова, из этого числа, 1713 — воспитанники детских интернатных учреждений, 535 медицинские работники, 2806 работники промышленных предприятий и 831 житель Запорожья привит от гриппа за собственные деньги. Кроме того, вакцинированы 135 подопечных специализированного заведения — Дом грудного ребенка «Солнышко».

Увы, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Запорожье заболели 11715 человек. От осложнений гриппа скончались три запорожца.

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Как уже сообщал портал «ВЕРЖЕ», с начала эпидемического сезона диагноз «грипп» установлен у 1458 запорожцев.