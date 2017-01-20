В Запорожье тренер сборной Украины провел мастер-класс для юных баскетболистов (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Выдающийся украинский баскетболист, тренер национальной мужской сборной Украины по баскетболу Александр Лохманчук посетил Запорожье и провел мастер-класс для воспитанников ДЮСШ-12.

Появление в зале тренера сборной Украины по баскетболу вызвало настоящий фурор. Еще бы! Ранее об Александре Лохманчука они слышали от своих родителей или старших приятелей. Теперь предоставилась возможность пообщаться лично.

Александр Лохманчук вспомнил те времена, когда сам только начинал заниматься баскетболом. Пожелал детям быть терпеливыми и настойчивыми в работе над собой.

Мастер-класс начался с упражнения на ведение мяча. Александр Лохманчук лично контролировал действия каждого парня. В случае необходимости, указывал на ошибки. Дети старательно выполняли и все последующие задания.

Один из самых молодых участников мастер-класса 9-летний Валерий Быков — брат Виталия и Вадима Быкова, игроков баскетбольного клуба «Запорожье»:

— Братики занимаются баскетболом и мне понравилось. Сегодня было очень интересно: нам показывали как правильно вести мяч, как переводить его через ногу и спину, как правильно выполнять броски.

Мастер-классы Александра Лохманчука в разных городах страны инициировала федерация баскетбола Украины. Легенда украинского баскетбола с радостью проводит такие мероприятия, потому что осознает важность такого общения для качественного развития мастерства юных баскетболистов.

— Мне нравится работать с детьми, отдавать им чему я научился, что где подсмотрел у других тренеров. Сейчас баскетбол развивается очень быстро, поэтому нужно внедрять новое и делиться этим. Мне понравилось общение с запорожскими детьми. Ребята даже маленькие могут уже делать технические элементы, они еще несовершенны, но они не боятся пробовать то, что я им показываю и в глазах у них неподдельный интерес, — подвел итог запорожскому мастер-классу Александр Лохманчук.