В Мелитополе на главную ёлку города взобрался «человек-паук» (ФОТО)

17.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Вчера, 16 января в 13:00 на главной ёлке города Мелитополя, засияла ещё одна звезда — им оказался молодой мужчина. Об этом в соцсети пишут сами жители Мелитополя.

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Как сообщают подписчики одного из пабликов в соцсети: «Мужчина решил сделать «необычное селфи» с верхушки ёлки. Но сфотографироваться так и не успел его заставили слезть вниз».

Зато зрители этого действия прославили его на весь Мелитополь, опубликовав фото того, как ему удалось вскарабкаться на вершину ёлки высотой около 16 метров. 

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