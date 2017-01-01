В сети появилось видео поздравление одновременно всех президентов Украины (ВИДЕО)

В Интернете опубликовали видео, где автор сразу совместил поздравления всех президентов Украины, за период её независимости.

Читайте также: В Запорожье с автомобилистов собирают деньги за «воздух»

Накануне Нового 2017 ТСН.ua создал музыкальную видеокомпозиции из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины от Леонида Кравчука 1991 года, к Петру Порошенко 2015-го. Это видео за несколько дней стало очень популярное вреди украинцев.

При этом поздравления экс-главы украинского государства Виктора Януковича, по странному стечению обстоятельств, в ролик почти не попали. Зато не мало секунд экранного времени досталось первому президенту Украины Леониду Кравчуку и почему-то Леониду Кучме, который до сих пор проходит по делу об убийстве журналиста Григория Гонгадзе.

