Запорожская полиция скрутила серийного грабителя, охотившегося на пенсионеров

Рецидивисту из Бердянска грозит 6 лет лишения свободы за целый ряд нападений на пенсионеров.

В конце прошлого года в течение недели произошло несколько похожих преступлений.

Так, негодяй отнял у 80-летней пенсионерки сумку, в которой лежал кошелек с деньгами. Затем с таким же заявлением в полицию обратилась 66-летняя жительница Бердянска: у нее вырвали из рук сумку, в которой находились два мобильных телефона и кошелек с деньгами. Женщина сообщила приметы нападавшего, которые успела запомнить.

По информации пресс-службы Нацполиции, в ходе розыска сотрудники полиции установили личность грабителя — 26-летний молодчик уже ранее уже был осужден за совершение корыстных преступлений.

Во время досудебного расследования было установлено, что мужчина похищенные деньги тратил, а мобильники и сумки выбрасывал.