Запорожская прокуратура начала террор против должников

Запорожцы, не выполняющие решения судов о погашении своих долгов, рискуют заплатить штраф в размере 17 тысячи гривен или оказаться в тюрьме на три года.

В отношении девяти запорожцев, умышленно не выполняющих решения судов о погашении долга государству, уже начаты уголовные дела.

Как сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик, анализ исполнения судебных решений, вынесенных по искам прокуратуры о взыскании средств по долгам в пользу государства, выявлено немало фактов недобросовестного отношения должников к выполнению судебных решений. То есть, при наличии возможности по уплате средств должники игнорируют возложенные судом на них обязанности.

«Прокуратурой начаты уголовные производства по ч.1 статьи 382 УК по факту умышленного неисполнения судебных решений, — сообщил Роман Мазурик. — Сейчас уже девяти горожанам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений».

По словам Мазурика, прокуратура и дальше будет принципиально реагировать на постыдные факты, обеспечивая принцип неотвратимости уголовной ответственности и возмещения причиненных преступлениями ущерба.

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Как заявил Роман Мазурик, а 2016 году Запорожской местной прокуратурой №2 при осуществлении функции представительства интересов государства в суде и их защиты при исполнении судебных решений обеспечено выполнение решений суда на сумму 24 миллиона гривен.