Запорожские велосипедисты создали петицию о развитие велоинфраструктуры в городе

В Запорожье появился сайт электронных петиций, на котором уже есть несколько предложений от активных жителей города.

Одни из них — это лидеры ОО «Урбан-рух «Запоріжжя Велосипедне». В своей петиции, которая уже набрала 82 голоса, запорожские велосипедисты призывают городскую власть к развитию велоинфраструктуры в Запорожье.

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Активисты пишут, что развитие велоифраструктуры сможет не только улучшит экологическую ситуацию города, но и разгрузит дороги, а также даст людям экономную и удобную замену маршруткам.

Посмотреть полный текст петиции и поддержать ее можно по ссылке.