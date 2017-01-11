Запорожский селянин исполосовал ножом соседа



Мало того, что 40-летний мужчина обеспечил себе тюремный срок лет на 15, так он испортил жизнь своему 17-летнему сыну, которого взял на дело.

В Розовское отделение полиции Запорожской области поступило сообщение о том, что в доме села Зеленополь обнаружен окровавленный труп 66-летнего хозяина.

Сотрудники уголовного розыска установили, что около недели назад 40-летний селянин узнал, что у соседа появилась крупная сумма денег. После этого у него появился умысел на завладение средствами, который злодей вместе с сыном реализовал, когда пенсионер пригласил его на рюмку водки.

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По информации пресс-службы Нацполиции, санкция статьи за умышленное убийство по корыстным мотивам — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Несовершеннолетнему парню грозит 10 лет тюрьмы.