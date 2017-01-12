Запорожских девушек приглашают принять участие в конкурсе «Я — Украинка»

В Запорожье начался отбор на областной конкурс для студенческой молодежи «Я — Украинка 2017». Тематикой в этом году будет украинские традиции.

Целью конкурса является поддержка одаренной талантливой молодежи, сохранение, возрождение и популяризация традиций украинской культуры, приобретение целостного восприятия образа женской красоты, а также воспитание духовных, морально-этических ценностей, любви к Украине и родному краю.

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Девушкам, в возрасте от 16 до 25 лет, которые желают принять участие следует до 13 февраля отправить заявку-анкету, обязательно три фотографии (фотография в полный рост, фотография — портрет, и фото в образе будущей профессии) в оргкомитет по адресу: город Запорожье, Областной центр патриотического воспитания молодежи, улица Патриотическая, 49, каб. 24, 25, 26 или на e-mail: info@ocpvm.org.ua.

Более подробную информацию о конкурсе и подачи заявок можно узнать здесь , также можно заглянуть сюда.