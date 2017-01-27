За апперкот запорожскому полицейскому пьяному дебоширу «улыбнется» тюремный срок

Крайне раздосадован был сотрудник полиции, после того, как на законные требования в адрес пьяного водителя, получил кулаком в лицо.

ЧП произошло ночью на одной из улиц райцентра Каменско-Днепровское Запорожской области. Пьяный водитель «Ланоса», остановленный полицейским, ударил правоохранителя в лицо.

Понятно, что дебошира скрутили и доставили в райотдел полиции. Но помимо крупного штрафа за управление авто в нетрезвом виде, 24-летний горожанин окажется на скамье подсудимых по обвинению в насилии в отношении работника правоохранительного органа, в связи с выполнением служебных обязанностей.

Кстати, санкция ч.2 статьи 345 УК довольно суровая — до 5 лет лишения свободы. По информации пресс-службы Нацполиции Запорожской области, руководство ГУНП региона отмечает, что в подобных случаях реакция правоохранительных структур к правонарушителям будет максимально жесткой.