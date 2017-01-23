Из Запорожья вышлют в Ташкент четверых нелегалов

Запорожские полицейские разоблачили группу граждан Узбекистана, которые длительное время нелегально находились на территории Украины.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, сотрудники отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев в ходе проведения комплекса мероприятий по миграционному контролю выявили группу иностранцев-нелегалов.

Как оказалось, четверо граждан Узбекистана длительное время находились на территории Украины с нарушением правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В настоящее время нелегалы переданы в Управление государственной миграционной службы. Готовятся материалы о принудительном выдворении правонарушителей на свою родину.