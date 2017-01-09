Модель из Запорожья стала лицом Valentino и отправилась покорять Нью-Йорк

Сегодня рано утром запорожская модель Юлия Ратнер вылетает из Киева в Нью-Йорк на показ мод.

Как рассказал корреспонденту портала «ВЕРЖЕ» ее отец, Анатолий Ратнер, 17-летняя Юлия прошлой осенью удачно отметилась в съемках кампейна resort-коллекции для Valentino RED – «младшего» бренда Valentino под авторством Кьюри и Пиччоли. В декабре Юлия стала лицом показа Chanel Pre-Fall 2017 в парижском отеле Ритц.

А на днях запорожская модель стала участницей шоу Valentino, сделав 26 показов во время парижской Недели моды таких ведущих брендов как Christian Dior, Céline, Maison Margiela, Dries Van Noten, Marni Prada, Alexander McQueen и Fendi.

По словам Анатолия Ратнера, Юлия не планировала связывать свою судьбу с модельным бизнесом — все произошло спонтанно. В августе 2015 года Юля подрабатывала, раздавая флаеры в Запорожье, и познакомилась с местной заводчицей котов. Разговорились. Дама сообщила, что собирается везти породистого котенка во Львов директору одного из модельных агентств. Юля попросила передать свое портфолио. И буквально через несколько дней Юлию пригласили во Львов, где на показе мод присутствовал представитель агентства Elite Paris. Пока девушка возвращалась из Львова домой, ее родителям из Франции прислали предложение подписать контракт. Словом, судьба.