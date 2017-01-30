На Космосе, столкнувшись с легковым авто, перевернулась маршрутка (ФОТО)

Вчера, 29 января, около 23:00 на перекрестке улицы Александра Говорухи и улицы Культурной произошла авария. Об этом сообщают очевидцы аварии.

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Известно, что столкнулась маршрутное такси и легковой автомобиль Mitsubishi Galant. До произошедшего

ДТП, водителя маршрутки остановила полиция недалеко от места аварии и составили протокол. Через какое-то время уже на перекрестке водитель маршрутки, снова проезжая на красный свет светофора, столкнулся в этот раз с авто. На место аварии сразу прибыл наряд полиции.

Пострадавших в аварии нет. В маршрутке пассажиров в момент столкновения не оказалось.