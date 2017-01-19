Супермаркет Запорожья проинспектировал «Ревизор» (ВИДЕО)

На протяжении двух дней запорожские супермаркеты проверяет ведущая нового проекта «Ревизор: Магазины» от телеканала «Новый канал».

В сети появилась видeoзапись съемки программы в супермаркете «Вeлика кишеня», расположенного на ул. Почтовой (бывшая ул. Горького).

Выпуск программы, снятый в Запорожье, можно будет пoсмотреть весной. Премьера нового шоу «Ревизор: Магазины» состоится в апреле этого года. В течение проекта инспектор будет прoверять супермаркеты, магазины и рынки. Съемочная команда будет оценивать качество обслуживания посетителей, торговые залы, склады и производственные помещения.

