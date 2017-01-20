Убийцы, расчленившие тело запорожской студентки, будут жаловаться на приговор

Уроженцы крымских городков, убив и расчленив в Запорожье однокурсницу, получили 14 и 13 лет лишения свободы. Но их адвокаты готовят апелляционные жалобы на приговор.

Как рассказал VERGE представитель (пожелал не называть свое имя) стороны защиты осужденных, апеляционный суд Запорожской области, рассмотрев жалобы, возможно, скинет по году с вердикта суда первой инстанции для каждого из крымчан.

«Даже если коллегия судей апелляционного суда отклонит просьбы и ходатайства адвокатов, то на подготовку и проведение заседаний понадобится, как минимум, несколько месяцев, — поведал источник. — Все это время осужденные парень и девушка будут содержаться в СИЗО. А согласно «закону Савченко», каждый день в СИЗО, равен двум дням в колонии. Таким образом, срок заключения резко сокращается. Оба крымчанина уже отсидели в следственном изоляторе три года и почти три месяца, а это получается, шесть с половиной лет от приговора — отбыто. А там еще года три срока в колонии и можно условно-досрочно освободиться».

Напомним, в ноябре 2013 года двое уроженцев крымских городов (парню тогда был 21 год, а девушке — 19 лет), обучавшихся в Запорожском медуниверситете, на съемной квартире дома на улице Яценко задушили свою сокурсницу, приехавшую в Запорожье из Херсонской области.

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Поняв, что натворили, решили избавиться от тела жертвы. Они распилили тело несчастной ножовкой, вынесли ее на пустырь, где пытались сжечь, используя бензин и учебную тетрадь. Благодаря видеозаписям камер наблюдения на заправке и не до конца сгоревшей тетради сыщики вышли на след подозреваемых однокурсников убитой.