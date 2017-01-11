Футболисты запорожского «Металлурга» сыграют в турнире им. Олега Макарова

Завтра, 12 января, спортсмены запорожского «Металлурга» начнут полноценную подготовку к весенней части чемпионата.

По информации пресс-службы клуба, накануне футболисты уже собирались вместе и пробежали кросс в окрестностях учебно-тренировочной базы (УТБ) на Великом Лугу. На УТБ металлурговцы и планируют готовиться к возобновлению чемпионата.

Помимо тренировочного процесса футболистов «Металлурга» ожидают зимой и футбольные матчи.

Так, 17 января металлурговцы планируют стартовать в своем первом в 2017 году соревновании — в Мемориале Олега Макарова.

Популярный зимний турнир под эгидой Федерации футбола Киевской области уже в 22-й раз пройдет на футбольных полях Киевщины — с 17 по 29 января.

Как уже сообщал VERGE, тренерский штаб команды покинул главный тренер Илья Близнюк, покидает команду «Металлург» и тренер Игорь Лучкевич. Исполнять обязанности главного тренера пока будет Виктор Степанович Жук.

Напомним, что «Металлург» провел в чемпионате второй лиги 18 матчев и набрал всего 10 очков: 3 победы, одна ничья и 14 поражений.