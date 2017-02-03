Баскетболисты «Запорожья-ZOG» проиграли в Киеве «Будивельнику» битву в Кубке Украины

Киевский «Будивельник» без проблем вышел в Финал четырех Freezoil Кубка Украины, обыграв на свой площадке «Запорожья-ZOG» — 83:68

Первая дуэль этих коллективов в Запорожье получилась достаточно напряженной. Тогда победа досталась запорожской команде с перевесом в пять очков, что позволяло запорожской торсиде надеяться на путевку в полуфинал.

Столичный клуб уверенно начал встречу, явно желая реабилитироваться за поражение в первой игре. Болельщики подгоняли своих баскетболистов, которые на кураже действовали на протяжении практически всего матча.

Исключением стала вторая десятиминутка, когда запорожцы сумели перехватить инициативу. И все же команде Дмитрия Щиглинского, который проводил свой последний матч в качестве главного тренера, не удалось создать интриги. После большого перерыва «Будивельник» владел преимуществом, монотонно наращивая свой отрыв.

Стоит отметить заокеанских легионеров киевского клуба — без них вряд ли бы «Будивельник» одолел запорожскую команду.

«Будивельник» – «Запорожье» – 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11)