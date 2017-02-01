Военнослужащим в зоне АТО увеличили денежные выплаты — ГУР

Пресс-служба ГУР Украины сообщает, что Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения АТО.

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По словам начальника Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Оксаны Гаврилюк, военным, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, отныне будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6000 гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения АТО — в сумме 2400 гривен.