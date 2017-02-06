В Запорожье прошел конкурс на лучшую кормушку для птиц (ФОТО)

5 февраля состоялась демонстрация работ, которые участвовали в соревновании на самую яркую и функциональную кормушку для птиц. Представленные на мини-выставке кормушки, были изготовлены местными мастерами, и просто любителями животных из дерева, пластика, и даже из стеклянных бутылок.

При изготовлении кормушек были учтены самые важные условия, а именно прочный непромокаемый материал и наличие крыши, чтобы корм не заметало снегом. Отличились домики для птиц также своим эстетическим видом.

Конкурс был организован с целью обратить внимание жителей города на сложности выживания для птиц, которые остались зимовать в нашем регионе.

Кто стал победителем в этом интересном конкурсе будет известно позже.

Татьяна ВЕТВИНСКАЯ