Запорожская полиция задержала квартирного вора на месте преступления (ВИДЕО)

В Запорожье ранее судимый горожанин, вышедший из колонии досрочно, угодил в руки полисменов на месте преступления — в обворованной квартире.

Ночью патрульный экипаж получил вызов о том, что кто-то, разбив окно квартиры дома на улице Независимой Украины, залез в жилище. Прибыв на место вызова, к патрульным обратилась женщина, которая пояснила, что в пустую квартиру, хозяйка которой на днях умерла, забрался вор.

Патрульные установили место проживания родственников и вместе с ними открыли квартиру, в которой находился преступник.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 21-летний сосед обворованной им квартиры пытался спрятаться, но тщетно. Задержанный пояснил, что залез на балкон, с помощью молотка разбил стекло и попал внутрь.

На место происшествия вызвали следователей Днепровского отделения полиции. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Предварительно начато производство по ч.3 ст. 185 УК «Кража с проникновением в жилище».

Впоследствии выяснилось, что горожанин имеет судимость за кражу и месяц назад вышел на волю досрочно. Теперь он на четыре года определил для себя место проживания.