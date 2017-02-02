Запорожские медики выступили против перехода на американскую систему парамедицинской помощи (ОБРАЩЕНИЕ)

Как сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи», 31 января прошло закрытое заседание и.о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун с главным врачами служби скорой медицинской помощи Украины. Во время совещания Супрун сообщила, что служба скорой помощи окончательно прекращает свое существование, а на замену ей придет американская система: скорая парамедицинская помощь.

В связи с этим Независимый первичный союз работников скорой медицицнской помощи города Запорожья написали обращение к гражданам города, в котором указали причины, почему данная система не подходит для Украины и чем реорганизация может закончится для пациентов и медицинских работников.