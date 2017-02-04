Запорожский борец Жан Беленюк отказался выступать за Китай

Серебрянный призер Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Жан Беленюк отверг заманчивое предложение сменить гражданство и выступать за другую страну.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что ему поступило предложение принять гражданство Китая, но он ответил отказом.

По словам прославленного спортсмена, сейчас китайцы вкладывают сумасшедшие деньги

в спортивную сферу – платят спортсменам из других стран, чтобы те тренировали их ребят.

«Знаю, что за первое место на соревнованиях, к которым сейчас готовятся китайские спортсмены – Спартакиада народов КНР – выплачивают 100 тысяч долларов, а еще дают квартиру и машину», — рассказал Жан Беленюк.

Напомним, на Олимпиаде-2016 Беленюк завоевал серебряную медаль, уступив в финале при довольно странном судействе Давиду Чакветадзе.