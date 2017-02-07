Запорожский чиновник незаконно пополнил семейный бюджет за счет государства

Начальник отдела культуры и туризма Черниговской райгосадминистрации, пользуясь служебным полномочием, незаконно выписал премию своей супруге, которая является его подчиненной.

Сей постыдный факт выявили сотрудники Бердянской местной прокуратуры и квалифицировали деяние как конфликт интересов.

В отношении чиновника составили протокол о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией (ч.1 ст.172-7 КоАП (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов) и ч.2 ст.172-7 КоАП (принятие решения в условиях реального конфликта интересов).

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, суд признал начальника отдела культуры и туризма Черниговской райгосадминистарции виновным и наложил на него штраф — 5100 гривен.