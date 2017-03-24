В Запорожье пустят новый транспортный маршрут «Никопольский поворот-Запорожье-I» (СПИСОК ОСТАНОВОК)

В Запорожье новый транспортный маршрут №52 «Никопольский поворот — Вокзал Запорожье-I» будет запущен в действие. Об этом сказано в проекте решения исполкома.

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В начале на новом маршруте проведут пассажирообследование, который обслужит 16 маршрутных автобусов класса А, I, II. После обследования объявят конкурс на перевозку.

Известно, что во время изучения спроса населения цена за проезд будет составлять три гривны.

Остановки маршрутного такси будут такими: