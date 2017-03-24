В Запорожье пустят новый транспортный маршрут «Никопольский поворот-Запорожье-I» (СПИСОК ОСТАНОВОК)

В Запорожье новый транспортный маршрут №52 «Никопольский поворот — Вокзал Запорожье-I» будет запущен в действие. Об этом сказано в проекте решения исполкома.
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В начале на новом маршруте проведут пассажирообследование, который обслужит 16 маршрутных автобусов класса А, I, II. После обследования объявят конкурс на перевозку.
Известно, что во время изучения спроса населения цена за проезд будет составлять три гривны.
Остановки маршрутного такси будут такими:
- Хортицкое шоссе (остановки: Никопольский поворот, 17-й Хортицкий мкрн., Завод «супертрансформаторов», ул. Маршала Судца, хортицкое шоссе, Автобаза «Турист»);
- улица Новгородская (остановка: ул. Новгородская) — ул. В.Сергиенка (остановка: ул. В.Сергиенка);
- проспект Юбилейный (остановка: ул. Лахтинская, Универсам);
- проспект Инженер Преображенского (остановка Супермаркет, пр. Инженер Преображенского);
- улица Сечи (остановки: Старый Днепр, ЦИМЕТ, Запорожская Сечь, Турбаза «Хортица»);
- остров Хортица (остановки: Турбаза «Хортица», СК «Славутич», Музей истории Запорожья);
- улица Михайлова — бул. Винтера (остановки: Магазин «Интерком», Универмаг «Правобережный»);
- улица Гребельная (остановка: ДнепроГЭС);
- проспект Соборный — остановки: ул. Запорожская; К/С им.Глинки; пр. Металлургов; ул. Им. Поляка А.В; бул. Шевченко; ул. Мира; ул. Сталеваров; ТЦ «Украина»; ул. Фестивальная; ул. Гагарина; площадь Пушкина; Областная библиотека Редакция газеты «Запорожская Сечь»; площадь Университетский; Театр им. Магара; ул. Базарная; Автовокзал; ЗАЗ; Вокзал Запорожье-I).