В воинской части боец забил пьяного запорожца насмерть

Мелитопольский суд Запорожской области признал младшего командира виновным по ч.2 ст 121 УК «Умышленное тяжкое повреждение, повлекшее смерть» и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Печальное происшествие произошло в июне прошлого года на территории воинской части под Мелитополем. Поздно вечером 47-летний военнослужащий, находившийся в наряде, был найден мертвым. На теле погибшего были обнаружены телесные повреждения.

Как позже выяснила экспертиза, мужчина скончался от разрывов внутренних органов. Следствие быстро нашло подозреваемого — непосредственного командира погибшего.

Тот признался, что с погибшим у него часто были конфликты на почве потребления нерадивым бойцом алкоголя. Так было и в тот раз: тот снова умудрился напиться. Чтобы привести в чувство вдрызг пьяного военного, командир дал тому несколько пощечин.

Боец это принял за оскорбление и бросился на командира с кирпичом в руке. Но военный повалил дебошира на землю и начал дубасить его ногами.

После того, как командир избил оппонента, он спросил, нужна ли тому помощь, на что тот попросил водки и пожаловался на давление. Спустя пару часов его обнаружили мертвым… Приговор пока не вступил в законную силу.