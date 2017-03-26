Польза иглоукалывания для здоровья от запорожского врача-терапевта

Иглоукалывание на сегодняшний день считается одним из самых известных альтернативных видов лечения в мировой медицине. Большинство институтов здоровья одобрили иглотерапию для лечения послеоперационных болевых синдромов и других болезненных состояний. Но курс иглоукалывания можно посещать только после предварительной консультации с лечащим врачом. О том, насколько полезен такой метод лечения, рассказывает врач­терапевт Диана Ченцова

— Диана, расскажите о себе, карьере?

— Сначала я окончила медицинское училище и поступила в Запорожский медицинский университет. Закончив учебу в вузе, поехала работать в село, потому что мне это было интересно. Поработав там некоторое время, я вернулась обратно в Запорожье и устроилась на должность участкового врача в третью городскую больницу. Потом получила высшую категорию по терапии и стала начмедом. На тот момент в Запорожье активно пропагандировали здоровый образ жизни. Запорожским исполнительным комитетом была утверждена соответствующая городская программа. Проводились различные лекции о здоровье, которые были прописаны в этой программе, но от них никто здоровее не становился. Я начала изучение микроволновой резонансной терапии, которая базируется на правилах китайской медицины, но вместо иглы там используются микроволны. После освоила и саму китайскую медицину, в частности, иглоукалывание. Я закончила 4 курса института традиционной китайской медицины при Аньхойском медицинском университете. У меня возникла довольно интересная ситуация: ко мне на прием приходят пациенты, и я понимаю, что в моих силах не просто устранить симптомы их заболеваний, но и помочь им возвратить здоровье. Как гласит китайская медицина, человек сможет дожить до 160 лет и умереть счастливым на заре. Лечение болезней – процесс бесконечный. Еще знаменитый древнегреческий целитель и врач Гиппократ говорил: «Существуют трое – ты, я и твоя болезнь. Если пациент на стороне врача, то можно справиться с недугом, но если он на стороне болезни ­ этот процесс бесконечный».

— В чем особенности восточной медицины?

— Восточную медицину сейчас классифицируют как ненасильственную, или как физиологическую, функциональную. То есть она рассматривает процесс лечения не как борьбу, а как сотрудничество. Китайская медицина утверждает, что болезнь — не враг и с ней не нужно бороться. Недуг – это суровый друг, которого нужно выслушать, чтобы понять, как возвратить здоровье. Сегодня европейская медицина плавно к этому тоже приходит. Болезнь – это физиологическая функция организма. Например, сейчас есть такая интересная теория, что грипп возникает у людей не просто так. Иммунная система, в принципе, может противостоять вирусу гриппа, но почему­то временно отключается и как бы приглашает вирусы внутрь себя. Она это делает для того, чтобы вывести шлаки. После проникновения вируса включается иммуноконтроль. Китайская медицина рассматривает, что представляет собой энергия, которая дает нам здоровье. Она существует внутри человека и вне его. Если мы умеем их сочетать, то мы здоровы. Восточная медицина пытается гармонизировать жизнь людей. Я как врач действую по желанию пациента. Когда ко мне приходит человек, он зачастую спрашивает, как быстро выздороветь. Естественно, ему хочется, чтобы это произошло в кратчайшие сроки. Я могу отключить симптомы его заболеваний. Ввожу медикаменты, которые фактически устраняют источники симптомов. Например, у человека нарушено внутримозговое кровообращение, из­за этого наблюдаются головокружение и головные боли. Я отключаю чувствительность рецепторов, и головных болей нет. Больной думает, что теперь он здоров. Но кровообращение в организме все равно нарушено. Так действует европейская медицина, она удовлетворяет запрос. Но быстро — не всегда хорошо. То, что быстро начинается, быстро и заканчивается. У каждой энергетической системы есть свое время восстановления. Например, при гриппе или простуде полное восстановление после пятидневного заболевания составляет две недели. Китайские специалисты говорят: существуют три главные проблемы болезни. Это ­ неправильное движение, питание и вредное воздействие климатических условий. Если все это восстановить, то никаких заболеваний не будет.

— Расскажите подробнее, что собой представляет практика иглоукалывания.

— Иглоукалывание – один из методов китайской медицины. Считается, что восточная медицина имеет два крыла. Первое – воздействие на биологически активные точки, для этого существуют иглоукалывание, медицина прогревания и массаж. Второе – внутренняя медицина, сюда относятся фито­ или диетотерапия. Иглоукалывание – воздействие на энергоинформационные структуры тела человека. Китайская медицина утверждает, что для того, чтобы прожить, нужна энергия, без нее ничего не будет в мире. Биоэнергетика уже на протяжении двухсот лет активно изучается европейцами. Главная проблема изучения в том, что еще не создан прибор, который смог бы улавливать эту самую энергию. Пока только можно уловить результаты ее работы. У китайцев другой подход ­ энергию они ассоциируют с водой. Пока она циркулирует в организме беспрепятственно и закономерно, человек здоров. Если нарушился ход энергии, возникает болезнь. Задача врача ­ определить места, где нарушился ход энергии, и восстановить ее. Выявить проблемные зоны помогает китайская визуальная диагностика, считается, что равных ей нет. Затем, чтобы восстановить энергию, нужно воздействовать на биологически активные точки. Для этого врач работает иглой, пальцем, лазером, маслами и т.д.

— Есть ли разница между рефлексотерапией и акупунктурой?

— Рефлексотерапия ­ это европейский термин для обозначения китайской медицины. Китайцы говорят, что у них есть чжень­цзютерапия — воздействие на тело человека путем прогревания и укола. По большому счету, разницы между рефлексотерапией и акупунктурой нет.

— Как проходит курс лечения?

— Процесс лечения начинается с диагностики. Существует четыре метода: опрос, осмотр, пальпация и пульсовая диагностика или же ее аналогии в виде методик Фолля или Накатани. После этого назначается процедура иглоукалывания больных каналов. Желательно применять этот метод с учетом суточных ритмов. Если это невозможно, включается принцип У­Син (принцип перемещения энергии). То есть, допустим, канал печени работает с часа до трех ночи, когда проведение сеанса иглоукалывания затруднено. Печень энергетически связана с почками, по версии китайской медицины, и является донором энергии. Почки относятся к первоэлементу ­ вода, а печень – дерево. Получается, что вода поливает дерево. Канал почки работает с пяти часов вечера. Есть специальные точки перемещения энергии на канале, и таким образом можно урегулировать лечебный процесс. Дальше ставятся иглы в определенную область, и проводится манипуляция. Обычно сеанс длится 20­-30 минут, после чего пациент немного отдыхает и счастливый идет домой.

— Сколько нужно посетить процедур, чтобы получить желаемый эффект?

— Очень интересный вопрос. Я его тоже задавала специалистам в Китае во время обучения. Если я сделала все правильно, то облегчение у пациента наступает сразу, потому что процесс энергетический очень быстрый. Нам даются три попытки, после которых я должна получить положительный результат, он сохраняется навсегда. Но при условии, что человек в дальнейшем не сделает то, что до этого вызвало у него болезнь. В иглоукалывании не бывает промежуточных результатов ­ либо мимо на сто процентов, либо прямое попадание в цель. Единственное — я могу ошибиться с выбором точек, и эффект будет частичным, потому что блокировка может быть на уровне одного канала, но у нас их 60. Поэтому не всегда удается сразу определить нужный канал, но тут на помощь приходит электропунктура.

— Расскажите подробнее про разновидность игл и их особенности.

— Есть иглы белого и желтого металла, для их изготовления используют сталь, бронзу, золото и серебро. Если я воздействую на биологически активную точку иглой желтого металла, то повышается ее активность, происходит стимуляция. Иглы белого металла, наоборот, уменьшают активность точки, это как стакан валерьянки. В зависимости от необходимого эффекта выбирается игла из соответствующего металла. Длина игл также играет важную роль. Есть поверхностные, средние и глубинные болезни. В зависимости от них и подбирается необходимая длина. Формы также разные: круглые, копьевидные, трехгранные, с зазубринами. Каждая из этих игл дает свою определенную реакцию. Кроме металлических, есть костяные и каменные иглы. К примеру, под воздействием металлической иглы эффект приходит быстрее, но может и быстро закончиться. От игл из органики эффект наступает не так мощно, но держится дольше.

— Есть ли какие­то противопоказания для иглоукалывания?

— Не существует ни одного симптома, к которому невозможно было бы подобрать адекватный метод воздействия. К примеру, если у больного высокая температура, то нельзя стимулировать энергию янь, нужно работать с инь. Но это все подбирается индивидуально.

— В чем разница между электропунктурой и электроиглоукалыванием?

— Электропунктура имеет две разновидности: чисто электропунктура и электроиглоукалывание. Электроиглоукалывание ­ когда вводится игла и не проводятся манипуляции, а к ней присоединяют источник электрического тока. Электропунктура – когда кожа не травмируется, на поверхность кожи устанавливают электрод, который передает импульс. Можно выбирать различную форму, силу и напряжение тока. Главное отличие в том, что при электропунктуре кожа не травмируется, как при электроиглоукалывании.

— Что вы хотите пожелать нашим читателям?

— Не ждите милости от природы и правительства, занимайтесь своим здоровьем сами! Судьба человека ­ только в его руках. Для некоторых болезнь, как им кажется, ­ единственное, чем они обладают. Хочется, чтобы люди научились управлять своим телом и здоровьем.

Анастасия Кандыбей