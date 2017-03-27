Запорожская школьница из-за квеста «Синий кит» изрезала себе руки

Школьница из запорожского поселка Камыш-Зоря дошла до 5 уровня квеста в суицидальном сообществе, изрезав губы, груди и руки, а шестым уровнем числилось — самоубийство. К счастью, это известие дошло до взрослых и 14-летнюю девицу удалось спасти.

Руководитель учебного заведения рассказала полицейским, что ученица 8-го класса участвует в суицидальном сообществе. Во время проверки работники полиции установили, что 14-летняя девушка больше двух недель зарегистрирована в суицидальном сообществе и дошла до 5 уровня квеста. При осмотре ребенка обнаружены порезы на губе, груди и руках. Шестое задание она выполнить не успела, так как о ее участии в сообществе узнали преподаватели школы и родители.

Благодаря совместным усилиям работников ювенальной превенции местного отделения полиции и службы по делам детей подростка направили в коммунальное учреждение «Пологовский областной центр социально-психологической реабилитации детей».

Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Ребенок находится на реабилитации под наблюдением педагогов и психологов. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности, сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.