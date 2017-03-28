Четверо запорожских детишек два дня ели борщ с необычными серыми «крупинками»

Вчера, 27 марта, в Васильевке женщина кормила четверых детей борщом, в котором обнаружена ртуть. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

По прибытию медиков детей от 1 до 8 лет госпитализировали в центральную районную больницу детского отделения. Там им диагностировали подозрение на отравление ртутью.

После медикам стало известно, что мать обнаружила ртуть в кастрюле с борщом, видимо попавшую туда из термометра. Два мальчика и две девочки два дня ели этот борщ.

Полиция по данному факту ведет расследование.