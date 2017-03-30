В Запорожском горсовете разгорелся скандал между БПП и «УКРОП»

Яркий представитель новой поросли политиков в Запорожье Андрей Согорин из фракции БПП «Солидарность» обвинил некоторых членов фракции «УКРОП» в подыгрывании «оппоблоковцам» во время голосования по земельным вопросам.

«Голосование по земельным вопросам (в том числе и за 1,4 га Ахметову). Первое в 21:51 за перечень. Голосуют регионалы и трое укропов: Коломоец, Сидельникова и Балашов. Второе голосование в 21 54 сам перечень вопросов. Коломоец не голосует потому что эти три минуты заняло то что я ему обьяснял куда он получит», — написал депутат Согорин на своей страничке.

Конфликт касается выделение земельного участка у реки Днепр фирме, которую связывают с Ринатом Ахметовым.

Напомним, ранее между Согориныи и «укроповцами» возникали словесные перепалки, жесткие обвинения и даже попытки рукоприкладства.