Из колоний заключенных «призывают» в ряды «армии ДНР»

Заключенных досрочно освобождают из колоний для прохождения контрактной службы в рядах террористов.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование на территории окупированного Донбасса

осуществляет поиск дополнительных возможностей пополнения некомплекта военнослужащих в частях боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

«Представителями военных комиссариатов проводится вербовочная работа среди заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, по заключению с ними контрактов на прохождение военной службы в обмен на досрочное освобождение», — говорится в сообщении разведки.

По информации ГУР, доукомплектование 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК осуществляется за счет заключенных, которых досрочно освобождают из исправительно-трудовой колонии №52 (Енакиево). Комплектование подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК осуществляется представителями казачих формирований и наемников, которые прибывают с территории России.