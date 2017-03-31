Домой АТО В зоне АТО погиб запорожский боец (ФОТО)

В зоне АТО погиб запорожский боец (ФОТО)

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user444
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Вчера, 30 марта, в зоне АТО в результате артобстрела погиб солдат Антон Вельможко 1989 года рождения.

По информации и.о. заместителя Запорожского областного военкома Владислава Чумака, боец-герой погиб на Светлодарской дуге в 17:47.

В зону АТО погибший был отправлен из Запорожья для заключения контракта 14 декабря минувшего года. Проходил службу в 54 бригаде, которая держит позиции на Светлодарской дуге.

В Запорожье прощание с погибшим пройдет в субботу, 1 апреля, в 13:00, на улице Исторической, 20 Б.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Гинуть найкращі. Виглядає як модель для бронзових статуй воїнів-героїв. Наступна раса на нашій землі відрізнятиметься в гірший бік.

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